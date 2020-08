Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Zahl der Infizierten geht zurück

Ein Arzt nimmt in einer Hausarztpraxis mit einem Tupfer einen Abstrich bei einer Frau für einen Coronatest (Archivbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Aktuell sind in Mönchengladbach 77 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Tag zuvor waren es noch 85 gewesen, am vergangenen Sonntag gar 99.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Donnerstagmorgen (Stand: 8 Uhr) zwei neue positive Nachweise. Seit März wurde das Virus somit bei 925 Personen (Vortag: 923) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 800 Personen (Vortag: 790) bereits genesen. Aktuell befinden sich 297 Personen (Vortag: 310) in Quarantäne, davon werden zwei im Krankenhaus behandelt. 48 Personen in Mönchengladbach sind bislang verstorben (36 an Covid-19, zwölf mit Covid-19).

Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist ebenfalls wieder zurückgegangen und liegt nun bei 13,4* (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.454).

(RP)