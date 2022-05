Corona-Status für Mönchengladbach (1. Mai 2022) : Inzidenz fällt leicht trotz 390 neuer Infektionen

Am Wochenende wurden laut RKI in Mönchengladbach 390 neue Corona-Fälle registriert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Laut Robert-Koch-Institut gab es am Wochenende zwar viele Infektionen in Mönchengladbach. Aber die Inzidenz liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. So ist die Corona-Lage in der Stadt.

Die Stadt veröffentlicht am Wochenende keinen Corona-Statusbericht mehr. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Sonntag in Mönchengladbach 139 neue positive Nachweise auf das Coronavirus bekannt. Die Gesamtzahl der Infektionen lag laut RKI am Sonntag bei 63.619, die Stadt hatte für Freitag 63.229 Fälle insgesamt angegeben. Demnach wurden am Wochenende insgesamt 390 neue Fälle in Mönchengladbach registriert.

Damit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach am Sonntag laut RKI 575, am Samstag lag sie bei 617. Der Wert für Nordrhein-Westfalen wurde am Sonntag mit 623,1 angegeben, die bundesweite Inzidenz lag bei 666,4.

Seit Mittwoch hat es in der Stadt keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. 329 Mönchengladbacher sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

Am Sonntag wurden laut Divi-Intensivregister sechs Covid-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt (Stand: 14.18 Uhr). Davon wurden zwei invasiv beatmet. Von den insgesamt 82 Intensivbetten waren neun noch frei.

(angr)