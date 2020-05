Auswirkungen von Corona auf die Repro-Medizin in Mönchengladbach : Kinderwunschzentrum fast wieder auf Normalbetrieb

Mönchengladbach Georg Döhmen spricht als Leiter des Kinderwunschzentrums Niederrhein Neuwerk über die Auswirkungen von Corona auf die Repro-Medizin. Über das Jahr hinweg sieht er keinen Einbruch bei den Behandlungen.

Georg Döhmen ist nicht nur Leiter des Kinderwunschzentrums Niederrhein in Neuwerk, sondern auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin (DGRM). Deshalb sah er sich gefordert, als die European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Mitte März wegen der Corona-Pandemie Reproduktionsmedizinern empfahl, vorerst keine neuen Stimulationen für planbare Schwangerschaften bei kinderlosen Paaren vorzunehmen. „Gemeint war, geplante Maßnahmen im Zuge der Assistierten Reproduktionsmedizinischen Therapien (ART) zurückzustellen, nachdem die Rate der Infektionen sprunghaft angestiegen war“, sagt Döhmen. Zwar schloss sich die deutsche Reproduktionsmediziner-Gesellschaft schnell der Empfehlung an, möglichst keine neuen reproduktionsmedizinischen Therapien zu starten. Dennoch geht Döhmen mittlerweile davon aus, dass es aufs ganze Jahr gesehen 2020 in seinem Kinderwunschzentrum keinen Einbruch bei der Zahl der Behandlungen geben wird: „Es zeichnet sich ab, dass wir nicht weniger ART-Behandlungen auf den Weg bringen werden als 2019.“ Also rund 1000 bis Jahresende.