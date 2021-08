Corona-Zahlen für Mönchengladbach (7./ 8. August) : Inzidenz steigt weiter auf jetzt 55,2

In Mönchengladbach meldete das Gesundheitsamt am Wochenende 57 Neuinfektionen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Mönchengladbach Am Wochenende (7./ 8. August) hat es erneut einen starken Sprung nach oben bei den Neuinfektionen gegeben. Der Inzidenz-Grenzwert zur Stufe 2 bleibt deutlich überschritten. Neue Einschränkungen könnten damit bald greifen.

Der Trend hält auch in Mönchengladbach an: Am Wochenende stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 55,2, machte damit erneut einen deutlichen Sprung nach oben. Am Freitag hatte sie noch bei 44,1, einen Tag zuvor bei 34,1 gelegen.