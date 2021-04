Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 19. April) : Inzidenz steigt wieder deutlich an

Am Montag meldete die Stadt 41 neue positive Nachweise. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Das Infektionsgeschehen in Mönchengladbach ist weiter stabil auf hohem Niveau. Am Montag meldete das Gesundheitsamt 41 neue positive Testergebnisse, eine Seniorin starb im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Eine Patientin (Jahrgang 1943) ist in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Stadt am Montag mitteilte, waren keine Vorerkrankungen bekannt, kein Pflegeheim sei betroffen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 213 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben.

Das Gesundheitsamt meldete am Montag insgesamt 41 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sind am Montag 678 Mönchengladbacher akut mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auch wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Montag mit 146,0 an. Am Sonntag hatte dieser Wert bei 131,4 gelegen.

2851 Mönchengladbacher befanden sich am Montag in Quarantäne, davon wurden 44 im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister wurden am Sonntagnachmittag 13 Covid-Patienten auf den Intensivstationen in der Stadt behandelt, davon wurden fünf invasiv beatmet. 86 Betten waren auf den Intensivstationen belegt, sechs Betten waren zu dem Zeitpunkt noch frei.

(RP)