Corona-Status in Mönchengladbach (13. Februar 2022) : Inzidenz sinkt unter die Tausender-Marke

Fast 900 neue positive Corona-Nachweise meldete das Gesundheitsamt Mönchengladbach am Sonntag. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Trotz fast 900 Neuinfektionen am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt leicht gefallen. Erstaunlich ist aber ein Vergleich mit der Lage vor genau einem Jahr in Mönchengladbach.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Wochenende (12./13. Februar 2022) 883 neue positive Nachweise auf das Coronavirus gemeldet. Damit waren am Sonntag insgesamt 3945 Mönchengladbacher akut mit dem Virus infiziert. Dennoch ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Sonntag in Mönchengladbach auf 984,0 gefallen. Das war in ganz Nordrhein-Westfalen der zweitniedrigste Wert nach Mülheim an der Ruhr, wo die Inzidenz am Sonntag mit 686,9 angegeben wurde. Die Inzidenz in NRW lag am Sonntag bei 1524,5 und der bundesweite Vergleichswert bei 1.466,6.

Erstmals hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach die Tausender-Marke am vergangenen Dienstag überstiegen. Am Freitag lag dieser Wert auch noch bei 1088,7. Zum Vergleich: Am Sonntag Mitte Februar vor genau einem Jahr lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach bei 29,1.

Seit März 2020 wurde das Virus in Mönchengladbach bei 35.083 Personen nachgewiesen. Davon sind 30.850 Gladbacher nicht mehr infektiös und gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie verstarben 288 Personen im Zusammenhang mit Covid-19. Zahlen zu den Personen, die sich in häuslich angeordneter Quarantäne befinden, gibt die Stadt bereits seit rund drei Wochen nicht mehr an.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandelten am Sonntag nach Angaben des Divi-Intensivregisters 14 Patienten intensivmedizinisch (Stand: 12.15 Uhr). Davon wurden drei Patienten invasiv beatmet. Von den am Sonntag auf den Intensivstationen zur Verfügung stehenden 79 Betten waren 67 belegt, zwölf waren noch frei. Das entspricht einem Anteil von 15,2 Prozent freier Betten auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Kliniken. Die Hospitalisierungsinzidenz wurde vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Sonntag für Nordrhein-Westfalen mit 6,66 angegeben. 10,6 Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Land waren mit Covid-Patienten belegt.

