Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (18. Mai 2022) : Inzidenz in der Stadt sinkt weiter

In Mönchengladbach wurden am Donnrestag 41 mehr Neuinfektionen gemeldet als am Vortag. Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Die Stadt meldete am Donnerstag 339 Neuinfektionen. Damit sind 1344 Menschen aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Und trotz steigender Zahlen sinkt die Inzidenz.

Die Inzindenz in Mönchengladbach sinkt weiter, obwohl es mehr Neuinfektionen und mehr aktuell Infizierte gibt. Am Donnerstag, 18. Mai, verzeichnete das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach 1344 Menschen, die mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind. Am Vortag waren es noch 1315. 339 neue positive Nachweise wurden gemeldet. Am Mittwoch waren es 288.