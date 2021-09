Corona in Mönchengladbach : Impfung jetzt für Schwangere und Stillende möglich

Corona in Mönchengladbach

Das Impfzentrum im Nordpark ist nur noch im September in Betrieb. Foto: Carsten Pfarr

Möchengladbach Im Impfzentrum im Nordpark kann jetzt eine weitere Gruppe Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Grundlage ist eine Entscheidung der Impfkommission.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich jetzt für eine Corona-Impfung von Schwangeren und Stillenden mit einem MRNA-Impfstoff aus . Deshalb bietet das Impfzentrum Mönchengladbach ab sofort auch die Impfung für stillende Mütter und Schwangere ab dem vierten Monat (die Empfehlung gilt ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel) an. Weiter empfiehlt die Stiko allen nicht oder unvollständig geimpften Frauen im gebährfähigen Alter, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, damit bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft ein Schutz vor dieser Erkrankung besteht.

Darüber hinaus erfolgt ab Montag, 13. September, die Kostenpflichtiger Inhalt deutschlandweite Woche des Impfens unter dem Slogan „#HierWirdGeimpft“. Auch die Stadt Mönchengladbach beteiligt sich daran. Im Impfzentrum im Nordpark gibt es mittwochs und sonntags von 14 bis 20 Uhr Impfungen ohne Terminreservierung – und das noch bis Ende September. Jugendliche unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Darüber hinaus sind Impfteams samstags von 14 bis 20 Uhr im Minto und im Karstadtbau am Rheydter Markt vor Ort. Eine weitere Impfaktion erfolgt Mittwoch, 15. September, von 12 bis 19 Uhr im Jobcenter Rheydt.

Schutzimpfungen in Mönchengladbach

"Nur die Impfung schützt uns wirksam und sicher vor Covid-19-Erkrankungen. Mit einer Impfung schützen wir auch andere, zum Beispiel im Familien- oder Freundeskreis", sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs und wirbt für die Schutzimpfung: „Die Impfstoffe können zwar nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion oder Erkrankung schützen. Vollständig geimpfte Personen stecken sich aber nur sehr selten an und erkranken in der Regel nicht schwer“, so Heinrichs.