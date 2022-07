Kolumne aus Mönchengladbach : Corgi James unter Tibetern

Mönchengladbach Bei einem Spaziergang lernt Corgi James Lulu, Leo und Lhamo kennen. Sie sind Vertreter der tibetischen Hunderasse Lhasa Apso. Im Gespräch stellen sie einige rassebedingte Unterschiede fest. Irgendwann merken sie aber, dass sie doch mehr Gemeinsamkeiten haben, als gedacht.

Hier ist dann wohl auch von meiner Seite aus eine gewisse Zurückhaltung angesagt. Ich halte mich daran. Noch. „Unsere Rasse ist uralt, sie existiert seit 800 v. Chr.”, führt die schwarzhaarige Lhamo aus: “Lhasa Apsos wurden einst nur in und rund um Lhasa gezogen, der Hauptstadt von Tibet. Wir lebten dort als Wachhunde in Klöstern, auf Adelssitzen, sowie in der offiziellen Residenz der Dalai Lamas. Und woher stammt Deine Rasse?”

Die Hündinnen sind meiner bescheidenen Meinung nach ein wenig von oben herab. Bis in die jüngere Zeit seien Lhasa Apsos außerhalb von Tibet eine eher seltene Rasse gewesen, so Lulu weiter. Kenne ich, das waren Corgis auch. In Deutschland sind wir das immer noch. Zum Glück. Lhasas, wie Fans der Rasse die Hunde nennen, sagt Lulu, seien an der Seite von Leuten wie Errol Flynn, Peggy Guggenheim und Liz Taylor als eine Art Statussymbol anzutreffen gewesen.