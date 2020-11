Kolumne Corgi James : Shoppen auf der Hundemesse in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit seiner besten Rauhaardackel-Freundin Lotta treibt sich Corgi James unfreiwillig auf einer Hundemesse herum. Für beide Vierbeiner steht am Ende fest: Hund sein geht anders.

Am Stand daneben bietet jemand nachhaltig gefertigte Halsbänder aus ausgedienten Kfz-Sicherheitsgurten an. Eine Vermittlungsstelle für Tiere in Not will Lose verkaufen, die Erlöse kommen dem Tierschutz zugute. Unsere Besitzerinnen schlagen mit je vier Losen zu, Lotta holt den Jackpot. In ihrer Gewinnerinnentüte stapeln sich die Leckerlis, daneben ein wasserdichter Beutel für unterwegs, in den Hundehalter die Ausrüstung für ihre Vierbeiner packen können: Wasser, Futter, Verbandszeug.