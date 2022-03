Unterwegs mit Corgi James : Auf nach Ompert

Corgi James war unterwegs nach Ompert. Foto: Susanne Jordans

Mönchengladbach/Viersen Corgi James war nördlich von Mönchengladbach unterwegs. Bei seinem Ausflug hat er ein Dorf entdeckt, in dem die Wirtschaft eine große Rolle spielt und Hühner es lieben, wenn Kinder in ihre Nähe kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Jordans

Zu nass, kaum Frost, zu dunkel: Dieser Winter war eher die trostlose Fortsetzung des usseligen Spätherbstes 2021. James unternahm lange Spaziergänge in der Nachbarschaft. Regelmäßig war der Hund auch in Ompert unterwegs, ein kleiner Viersener Ortsteil, der sich bei näherem Hinsehen als richtig spannend herausstellt.

Ompert liegt knapp zwei Kilometer nördlich der Mönchengladbacher Stadtgrenze. Wenn man wie wir in Eicken wohnt, ist der Ortsteil in weniger als 15 Autominuten zu erreichen. Auf geht’s über Bergstraße, Schürenweg, Viersener Straße, Gladbacher Straße. Dort steht irgendwann ein Schild: „Hofladen“. Da biegen wir links ein und parken. Wir gehen den Omperter Weg entlang, der erst eine Anliegerstraße, dann zum Feld- und Waldweg und schließlich zum Wirtschaftsweg wird. Hier ist dann Schluss für Ompert, es folgt das Gladbacher Bötzlöh, dazwischen schneidet die A 52 die Landschaft entzwei.

Ompert ist ein Straßendorf. Es besteht hauptsächlich aus dem insgesamt 2,7 Kilometer langen Omperter Weg, an dem sich links und rechts ein paar Hundert Menschen angesiedelt haben. Abgesehen von diesen privat genutzten Immobilien, die hier teils Kleinode sind, gibt es drei Bauernläden, einen Reiterhof, eine Sanitär- und Heizungsfirma, ein Unternehmen, das Häuser in Stahl-Leichtbauweise anbietet, sowie eine kleine Autowerkstatt.

Sanfte Hügel bestimmen die Gegend um Ompert, und das hat seinen Grund. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden allseits Baumaterialien für den Neuanfang benötigt, darunter Sand und Kies. Und später, als die Autobahnen A 52 und A 61 gebaut wurden, waren diese Rohstoffe wieder gefragt. In Ompert betrieben gleich zwei Unternehmer ihre Kiesgruben. Irgendwann schien der Bedarf an ihren Produkten dann aber doch gedeckt gewesen zu sein.

Denn die Hügel, in deren Tal Ompert liegt, sind die Überbleibsel von Sand- und Kiesbergen. Aus den Kiesgruben wurde später die Viersener Müllkippe. Als auch dieses Kapitel beendet war, schüttete man die Kippe mit Bauschutt auf und pflanzte Bäume darüber. Das ist auch der Grund, weswegen rund um Ompert kleine, sich selbst gestreute Wäldchen die Ackerflächen auflockern.

Ich mag Wegekreuze und Bildstöcke, auch bekannt als Fußfälle. Sie stehen für Dankbarkeit, Unglück oder sogar Verbrechen. Es sind aus religiösen Motiven erschaffene Säulen oder Pfeiler. In Ompert gibt es das Sektionskreuz, eine 1922 errichtete Stele mit Kruzifix. Das Kreuz wurde von Omperten Bürgern aus Dankbarkeit dafür geschaffen, im Kriegsdienst während des 1. Weltkriegs verschont worden zu sein. Solche Denkmale bereichern für mich die Wege, weil sie einfach anders sind und nur scheinbar nicht mehr in unsere Welt passen.

Nochmal anders ist das kleine, schlichte Gedächtniskreuz aus Basaltlava. Es steht am Hochwasser-Rückhalteteich des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers. Mit dem unscheinbaren Kreuz wird an das Schicksal eines Mannes erinnert, Johan Götzkes sein Name, der an dieser Stelle 1785 von seinem eigenen Fahrzeug erschlagen wurde. Es ist nicht überliefert, um welches Fahrzeug es sich dabei handelte.

Plötzlich sehen wir in der Ferne Hühner in Freilandpferchen. Eine Traube von Kindern steht vor den orangefarbenen Umzäunungen. Beim Näherkommen entdecken wir einen Kaugummiautomaten, umfunktioniert zum Hühnerfutterspender. Nach Einwurf eines 20-Cent-Stücks und Umdrehen eines Knaufs spuckt der Automat ein Kinderhändchen voll Futter aus. Ein Dreh, den die Hühner draufhaben: Sobald sich Kinder ihren Pferchen nähern, kommt es zu tumultartigen Ansammlungen von Federvieh am Automaten.

Es ist ohnehin ein bisschen wie in einem Tierpark hier, auf der Weide gegenüber grasen entspannt Pony und Esel. Alle Tiere gehören zum Rauenhof. Dort leben die in der Umgebung bekannten Strohschweine, deren begehrtes Fleisch die Familie ab Hof selbst verkauft, das aber auch an die Metzgerei Bonfils in Windberg und an einige Edeka-Filialen geht. Wir kaufen an diesem Nachmittag wie immer so einiges: Eier, Kartoffeln, einen schönen, mageren Lummer und eine Käse-Lauch-Suppe mit Speck.

Über die Wolfskull fahren wir heim. Die schmale Straße hin zur Gladbacher Straße beherbergt ein echtes Stück lokaler Architekturgeschichte. Fünf zwischen 1972 und 1978 entstandene Gebäude aus weißem Kalksandstein schmiegen sich an die Ausläufer des sechs Meter höher liegenden Laubwalds. Der Mönchengladbacher Architekt Horst Schmitges hat die Häuser gebaut. In einem wohnte er selbst, heute steht das Haus unter Denkmalschutz. Die futuristisch wirkende Wohnhausgruppe kommt mit viel transparentem Plexiglas und großen Fensterflächen daher. So wirkt die umgebende Natur in die Wohnbereiche integriert.

Zum Schluss eine Info für alle, die gerne per öffentlichem Nahverkehr ihre Ziele erreichen: An der Gladbacher Straße fahren die Buslinien 009 und 019. Es grüßt euch der charmanteste Corgi vom linken Niederrhein, euer James.