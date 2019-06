Kolumne Corgi James : Ein Stück aus dem Tollhaus

Mönchengladbach Corgi James sieht sich im Kino den Animationsfilm „Royal Corgi – Der Liebling der Queen“ an und wundert sich.

Die Story ist schnell erzählt und endet so, wie Filme dieser Art eben enden: Die Film-Queen besitzt vier Corgis, ihr Liebling ist der junge Rex. Das verwöhnte Tier schnell gelernt, sich alle Freiheiten bei Hofe herausnehmen zu können. Corgis sind halt clever. Der auf eine zugegeben liebenswerte Weise unverschämte junge Rüde – Corgis sind eben charmant – begeht bei einem Dinner mit dem Donald Trump im Film im Buckingham Palace einen unverzeihlichen Fehler: Er beißt dem Präsidenten ungewollt in den Schritt. Rex schämt sich dafür (Hunde kennen kein Schuldgefühl), meint, die Gunst der Queen verloren zu haben, und lässt sich auf den Vorschlag seines besten Corgi-Freundes Charly ein, mit ihm gemeinsam den Palast hinter sich zu lassen. Was Rex in seiner Unerfahrenheit nicht ahnt: Charly will Rex loswerden, damit er selbst die Nummer eins der Queen werden kann (Hunde sind weder planend noch berechnend). Die beiden flüchten; auf einer Themse-Brücke stößt Charly Rex hinunter in die gefrorenen Fluten des Flusses und wirft zur Sicherheit noch einen Stein hinterher. Dann kehrt Charly zurück in den Palast, um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten. Auf wundersame Weise wird Rex von einem Mann gerettet, der in einem Londoner Tierheim arbeitet. Rex landet genau dort, erlebt allerlei Abenteuer, verliebt sich in die Hündin Wanda, ein Fabelwesen, halb Cocker, halb Pferd, findet gemeinsam mit seiner großen Liebe irgendwie doch wieder in den Palast zurück, und die Queen ist überglücklich, ihren Rex wieder zu haben.