Kolumne Corgi James aus Mönchengladbach Unterwegs in der Viersener Donk

Von zu Hause sind es nur acht Kilometer mit dem Auto, bis wir im Viersener Teil der Donk ankommen. Hier gehen wir oft, die Natur ist so abwechslungsreich wie die ihrer angrenzenden Schwester, der Bettrather Donk. Es gibt Waldflächen, Felder, der Damm an der Niers ist eine schnurgerade verlaufende, gewachsene Allee. In der Viersener Donk begrüßt uns im Frühjahr die Kirschblüte, im Winter pfeift über die Wiesen der Wind. Im Sommer sorgt der Wald für Abkühlung, der Herbst lockt mit Laubblättern in mannigfaltigen Farbnuancen.