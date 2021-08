Kolumne Corgi James : Auf zur Wacholderheide

Die lilafarbene Pracht der Heide gibt‘s im August und September zu bewundern. Foto: Susanne Jordans

Mönchengladbach Der aufgeweckte Corgi James hat einen Streifzug durch das Elmpter Schwalmbruch unternommen. Was der Hund dabei erlebt und wen er getroffen hat.

Als in diesem August die Heide wieder lilafarben blüht und mit sattgrünem Wacholder und silbernen Birken kontrastiert, unternimmt Corgi James einen kleinen Ausflug. Nicht nach Lüneburg, sondern an die niederländische Grenze. Denn hier gibt es im trockeneren Bereich des Elmpter Schwalmbruchs eine Wacholderheide. Die vier Hektar große Fläche ist die einzige ihrer Art am linken Niederrhein.

Nach einer knappen halben Stunde Autofahrt erreichen wir den Parkplatz. Ganz ohne uns zu verfahren. Dafür verlaufen wir uns später, doch der Reihe nach. Unser Weg führt uns zunächst durch den Weiler „In gen Rae“, an Weiden und Feldern vorbei in einen Kiefernwald. Auf dem kiesig-sandigen Boden wuchsen einmal ausschließlich Birken- und Eichenwälder. Heute sind sie größtenteils der Heidefläche gewichen, die mit einigem Aufwand vom Naturpark Maas-Schwalm-Nette und dessen wolligen Assistenten gepflegt wird.

Der sandige Boden des sanft welligen Geländes hier ist für das Gedeihen der Heide ideal, sie kann sich auf dem Trockenen voll entfalten. Auf dem von Besen- und Glockenheide gesäumten Weg lauschen wir der Heidelerche, auch Misteldrosseln, Schlingnattern und Blindschleichen soll es hier geben. Süßgräser wiegen im Wind und tragen Schmetterlinge mit sich. Teils meterhohe Wacholderbüsche wachsen auf Mager- und Trockenrasenflächen, verströmen ihre würzigen Noten in den Sommerwind. Wie scheinbar wahllos in die Landschaft gepflockte Mikadostäbe lassen Birken hier und da das Weiß ihrer Rinden aufblitzen.

Und dann sind da natürlich noch diese Millionen Blüten, die in ihrem kräftigen Violett erstrahlen, um die Sonne einzufangen. Die kleine, zähe Heide legt sich im August und September als dichter Blütenteppich auf die sandfarbenen Böden der Elmpter Wacholderheide. Die schillernde Eleganz der blauen Hasenglöckchen, die wir im Mai in Baal gesehen haben, besitzt die Heide nicht. Ihre Blüte kommt eher unprätentiös, rustikal, störrisch daher. Sie ist kein Solitär, sondern definiert sich als Teil des Ensembles aus Wacholdern, Birken und Gräsern, das sie mit ihren bunten Tupfern aufhübscht und erst rund macht. Die herb-süßlichen Aromen der Heide ziehen auch Bienen magisch an. Der Geschmack des Honigs, der später dabei herauskommt, erinnert an einen Waldspaziergang, der sorgenfrei macht.

Womit wir beim eingangs erwähnten Thema wären. Man kann in diesem Teil des Elmpter Schwalmbruchs zwischen drei Rundwanderwegen wählen. Sie sind in unterschiedlichen Farben markiert: Grün führt von Brüggen nach Swalmen durch Wiesengesellschaften und Waldgebiete. Blau geht ein Stück entlang der Heide, dann zum Gagelmoor, zur Schwalm und dann durch einen Erlenwald. Weil wir uns heute auf die Wacholderheide konzentrieren wollten, entschieden wir uns für Rot.

Genau an der kurzen Stelle, wo Rot parallel zu Blau verläuft, sehen wir Moorschnucken bei der Arbeit. Sie fressen junge Pflanzen rund um die Heide ab, damit diese wachsen kann und nicht vergrast oder verwaldet. Wir beobachten das Treiben der vom Aussterben bedrohten Tiere aus einiger Entfernung. Besser, man kommt nicht in die Nähe der Schäferhunde, die die fleißigen Wollknäuel immer wieder zusammentreiben.

Corgi James traf in der Heide auf Moorschnucken – wollige Landschaftspfleger. Foto: Susanne Jordans

Noch ganz unter diesen Schaf-Eindrücken ziehen wir weiter – auf Blau. Die Heide rückt in die Ferne. Eine weitere Farbe gesellt sich plötzlich auf den Markierungspflöcken hinzu: Gelb. Verwirrung bei meiner Besitzerin. Gelb ist im Wanderplan nicht vorgesehen. Ich habe Durst. Kurzzeitiges Innehalten. Dann machen wir das, was wir sonst immer vermeiden. Wir gehen denselben Weg zurück. Erleichterung. Endlich wieder Rot unter den Pfoten! Wir durchqueren noch einmal die Heide, dann biegt der Weg nach rechts ab, vorbei an einem kleinen Moor. Es ist still heute, im Frühjahr laichen hier mit großem Tamtam Erdkröten, Wasser- und Grasfrösche ab.

Dann laufen wir entlang zweier Altarme der Schwalm, Lebensraum für seltene Arten wie Moorlilie, Sonnentau, Moosbeere, Fadenmolch und Blaukehlchen, wie die Infotafeln entlang der Route es auflisten. Es hat viel geregnet in letzter Zeit. Trotzdem schmeckt das Schwalmwasser, aus dem ich trinke, noch ein wenig brackig. Macht nichts, frisch gestärkt kehren wir durch einen Mischwald aus Eichen, Eschen, Kiefern und Fichten zurück an unserem Ausgangspunkt. Schön war’s auch bei diesem Trip in die nähere Umgebung von Gladbach.

Es grüßt euch der charmanteste Corgi vom linken Niederrhein, euer James.