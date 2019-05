Kolumne Corgi James : Der Zoobesuch

Die Mantelpaviane in ihrem Gehege haben es Corgi James bei seinem Besuch im Krefelder Zoo direkt angetan. Foto: Susanne Jordans

Mönchengladbach Corgi James besucht den Krefelder Zoo. Die unterschiedlichsten Tierarten wecken das Interesse; nicht immer gegenseitig.

Von Susanne Jordans

Überwachen, observieren, Spuren lesen und herumschnüffeln: Die genetische Grundausstattung der Erdmännchen ist der von Hunden ganz ähnlich. Vielleicht habe ich mich deswegen vor ihrem Gehege ein bisschen länger aufgehalten als ich sollte. Wir sind im Krefelder Zoo, einer von 683 Zoos und Wildparks in Deutschland, die im Internet angeben, ob Besucher Hunde mitführen dürfen; in den meisten Fällen ist es erlaubt. Erdmännchen sind gesellige Tiere, die sich gerne und schnell im Rudel zusammenrotten. Plötzlich habe ich so ein halbes Dutzend von den quirligen Säugern vor der Nase, nur getrennt durch eine Glasscheibe. Zwei schaufeln ehrgeizig Sand in meine Richtung, ein anderer stößt schließlich schräge Töne aus: „Weiterziehen ausdrücklich erwünscht!“

Vorbei an Löffelhund, Serval und Ameisenbär kommen wir zu den Trampeltieren. 500 Kilo, ummantelt mit zerrupftem Fell, im hochgetragenen Gesicht blasiert geschürzte Lippen. Die beiden Trampeltiere gleiten an mir vorbei, schweigend und desinteressiert. Der Duft nach Dattelpalmen, Amber und Moschus betört mich. Da wäre ich gerne näher rangegangen. Freundliche Gesichter mit hundeähnlicher Schnauze, aus der vertraute, bellende Töne kommen: Die Mantelpaviane ziehen mich direkt an. Die kleine Kolonie aus Alten und Jungen döst in der Sonne, zwirbelt sich gegenseitig im Fell, klettert herum, spielt. Eine Mutter trägt ihr Junges lässig auf ihrem Handteller. Sie schaut kurz nervös zu mir herüber: „Keine Angst, es ist genügend Abstand zwischen uns.“

Corgi James lernte bei seinem Besuch jede Menge neue Tiere kennen. Foto: Susanne Jordans

Von Afrika in die arktische Tundra sind es nur ein paar Gehege weit: Beim Schnee-Eulenpaar gibt es Ratten mal anders, nämlich tot auf dem Teller. Ein Blick des Weibchens genügt. „Du siehst aus wie ein Polarfuchs, nur rot“, sagt die Eule tadelnd und wendet ihren Kopf um 180 Grad von mir ab. Eulen schaffen sogar ohne jede weitere Körperbewegung eine 270-Grad-Kopfdrehung. Schnee-Eulen haben so gut wie keine natürlichen Feinde; Polarfüchse und Raubmöwen plündern aber gerne ihre unbewachten Nester aus.

Mittagspause am Flamingo-Teich: Vögel sind mein Ding, und die hier sind ein Traum in rosa-orange, eine elegante Woge auf Endlosbeinen. Ich lese, dass zu den sechs verschiedenen Arten der Flamingo-Familie tatsächlich auch der James-Flamingo zählt. Er ist kleiner als die Rosa-Flamingos hier in Krefeld, der hintere Rücken und der Nacken sind rot gesprenkelt oder gestreift. Sein Lebensraum sind die flachen Salzwasserseen in den südamerikanischen Anden. Wildlebende Exemplare der Rosa-Flamingos existieren übrigens im münsterländischen Zwillbrocker Venn bei Vreden, gleich um die Ecke vom Zoo.

Die dicken Brocken kommen immer zum Schluss. Das wuchtige Spitzmaulnashorn wiegt eine Tonne, sein robuster Körperbau wird von kräftigen, kurzen Beinen getragen. Kommt mir bekannt vor, doch da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Das Nashorn ist ein Einzelgänger, und auch mit Hunden hat es so rein gar nichts am Hut. Die Infotafel zum Tier beeindruckt mit dem Fakt, dass Nashörner bereits vor mehr als zehn Millionen Jahren in Afrika existierten. Richtig kritisch für mich wird‘s beim Strauß. Offensichtlich ist er im Umgang eher kompliziert. Ich setze mich unauffällig auf eine Bank, um möglichst entspannt rüberzukommen. Er schaut mich giftig an. Mit der ganzen Wucht seiner etwa 120 Kilo attackiert er Eindringlinge wenn nötig mit Fußtritten, wobei die scharfen Krallen zu schweren bis tödlichen Verletzungen bei Tier und Mensch führen können. Auf ihren langen Stelzen können Strauße bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell rennen. Da bleibe ich als Kurzbeiniger doch lieber auf der Bank sitzen!

Es grüßt euch der charmanteste Corgi vom linken Niederrhein, euer James.