Mönchengladbacher Corgi unter Dackeln : Corgi James im La La Land

Corgi James mit (v.l.) Loki, Hanna, Inken, Uschi und natürlich Sissi. Foto: Susanne Jordans?

Mönchengladbach/Krefeld Etwa 60 Dackel hat James bei einem Netzwerktreff kennengelernt. Neben Sissi, Hanna, Inken und Uschi war auch seine Dackelfreundin Loki mit an Bord. Die sechs Hunde entdecken im entspannten Gespräch, was sie rassebedingt unterscheidet und was sie eint.