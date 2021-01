Kolumne Corgi James : Schloss Dyck statt Windsor Castle

Mönchengladbach Wegen der Pandemie tritt Corgi James eine geplante Schlösserreise nach England nicht an. Stattdessen besucht er Schloss Dyck in Jüchen.

Im vergangenen Jahr wollten wir, sozusagen als Hommage an meine Rasse, zu einer Schlösserreise nach England aufbrechen. Den Plan durchkreuzte der Pandemieausbruch. Unser Ausflugsblick richtete sich daher auf die nähere Umgebung von Mönchengladbach. Das Jüchener Wasserschloss Dyck besitzt einen englischen Landschaftsgarten – wenn das nichts ist! Kurztrip statt Kult-Tour also: Auf nach Schloss Dyck !

Am Parkplatz angekommen, weisen uns alte Alleen den Weg zum Schloss. Lindenallee, Amberbaumallee, Tulpenbaumallee und Sophorenallee spenden Schatten und Kühlung an warmen Sommertagen. Die Vorfreude steigt, endlich anzukommen an diesem geschichtsträchtigen Ort. Und plötzlich liegt es vor uns. Schloss Dyck ist umgeben von weiten Wiesen, sanft modellierten Hügeln und Wasserflächen, die für weiche Konturen sorgen. Sie inszenieren manchmal das Schloss, sind aber auch selbst die Stars.

Der englische Landschaftsgarten, der das majestätische, barocke Anwesen über vier Inseln am Kelzenberger Bach umschließt, ist ganz nach meinem Geschmack. Im rund 53 Hektar großen englischen Landschaftsgarten leben heute noch 600 der 2000 Bäume, die der damalige Schlossherr Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, selbst passionierter Botaniker und Pflanzensammler, im 18. Jahrhundert als Arboretum gestalten ließ. So finden sich hier Bäume aus ganz Europa: Mammutbaum, Sumpfzypresse und Tulpenbaum, daneben die Korea-Pappel oder der Geweihbaum.

Die große Eibe mit einem Umfang von fast 100 Metern ist eine einzige Pflanze. Sie wurde vor 200 Jahren in Einzelstellung gepflanzt, damit sie sich frei entfalten kann. Man kann den Baum vorsichtig betreten, dann fühlt man sich wie in einer grünen Kapelle.

Es gibt so viel hier, was in der Tradition englischer Landschaftsgärten steht. Der Staudengarten zum Beispiel, die Blumengarteninsel oder die Orangerie-Parterre. Die Zedernwiese und der Hortensiengarten. Die Magnolienwiese. An der Westseite des Schlosses geht der Park in einen alten Waldbestand über, der früher zur Jagd genutzt wurde. Hier leben heute noch Eichen von bis zu 300 Jahren und uralte Buchen. Schmale Wege schlängeln sich durch das Terrain Richtung Hotel und Restaurant.