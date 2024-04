Angebot in Mönchengladbach Von Retro-Gamern, Konsolen, Nischenspielen und Nintendo Switch

Der „Core Gamer Treff“ in Rheydt liegt hinter einer unauffälligen Ladenfront. Wer nicht weiß, wonach er sucht, wird vermutlich daran vorbeilaufen. Nur zwei rote A4-Plakate mit einem Logo deuten an, was sich hinter den jalousieverhangenen Fenstern verbirgt. In den Räumen selbst stehen viele Bildschirme, bunte Plakate hängen an den Wänden. Es gibt Getränke in einem kleinen Kühlschrank und Kaffee in einer winzigen Küche. Auf den ersten Blick wirkt alles gemütlich, unauffällig. Wenig lässt darauf schließen, dass hier manchmal Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, um vor Ort gemeinsam Videospiele zu spielen.