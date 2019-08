Kostenpflichtiger Inhalt: Müllproblem in Mönchengladbach : Container müssen wegen Ratten und Wildmüll verlegt werden

Die Container an der Egerstraße müssen zweimal am Tag gereinigt werden. Solche Standorte sind jetzt mit mehrsprachigen Hinweisen zur Müllentsorgung versehen. Foto: GEM

Mönchengladbach Illegal entsorgter Hausmüll zieht Ratten an. Die Altpapier- und Altglascontainer am Standort Großheide hat die Mags nun verlegt, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aufkleber erklären jetzt in mehreren Sprachen, was in Containern entsorgt werden darf.