Niederlassung Mönchengladbach : Commerzbank wächst und beginnt mit Schließungen am Niederrhein

Die Commerzbank-Filiale in Rheydt bleibt anders als andere Standorte am Niederrhein erhalten. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach/Niederrhein Neun Standorte am Niederrhein werden in den kommenden Jahren von der Commerzbank geschlossen – trotz Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Die Kunden wollen es aber digitaler, so die Bank.

Die Commerzbank in der Niederlassung Mönchengladbach will in den kommenden Jahren neun ihrer Filialen schließen. Das hatte die Bank bereits Anfang Juli mitgeteilt, wobei die beiden Gladbacher Institute am Bismarckplatz und an der Stresemannstraße in Rheydt davon nicht betroffen sind. Die Schließungen an weiten Teilen des Niederrheins sollen ab Oktober dieses Jahres beginnen.

Wie die Bank nun mitteilte, hat die Commerzbank in der Niederlassung Mönchengladbach im Segment Privat- und Unternehmerkunden ihren Wachstumskurs bei Krediten und Wertpapieren fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 2021 konnte das Geschäft in beiden Bereichen ausgebaut werden. „Insbesondere bei Baufinanzierungen haben wir einen deutlichen Zuwachs gesehen“, sagt Andreas Ambrosat, Leiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Niederlassung Mönchengladbach. „Im Zuge der Corona-Krise hat der Wunsch nach einer eigenen Immobilie weiter zugenommen.“

Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 neue Baufinanzierungen in Höhe von 265 Millionen Euro in der Region vergeben, das ist ein Plus von 46,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ein weiterer Trend hat sich im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. „Viele Kunden haben sich im erneuten Lockdown um ihre Geldanlage gekümmert und verstärkt in Wertpapiere investiert“, sagt Andreas Ambrosat. So wuchs das Depotvolumen in der Niederlassung Mönchengladbach um 22,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Auch Wertpapiersparpläne, bei denen bereits mit kleinen monatlichen Summen investiert werden kann, waren weiterhin gefragt. Die Zahl der Neuabschlüsse stieg hier um 22 Prozent. Ambrosat: „Angesichts von anhaltenden Negativzinsen und steigender Inflation gehen wir auch nicht davon aus, dass die Wertpapieranlage an Charme einbüßen wird.“

Ihre Wertpapiergeschäfte wickeln Kunden dabei zunehmend digital ab. So wurden bereits 61 Prozent aller An- und Verkäufe im Niederlassungsbereich online beziehungsweise mobil durchgeführt. „Insbesondere unsere Banking-App war im ersten Halbjahr so gefragt wie nie zuvor“, sagt Andreas Ambrosat. Die Zahl der Kunden, die Bankgeschäfte über ihr Smartphone tätigen, wuchs in der Region um 26,6 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der elektronischen Postfächer um 18,5 Prozent – auch ein Grund, warum Filialen in der Fläche schließen.

(RP, angr)