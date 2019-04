Bankgeschäft in der Region Mönchengladbach : Commerzbank baut Immobiliengeschäft aus

Mönchengladbach Die Niederlassung wächst vor allem bei Finanzierungen.

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr in der Niederlassung Niederrhein zugelegt. Das Geschäft mit Krediten, Einlagen und Wertpapieren sei jetzt bei einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro, was einem Wachstum von sieben Prozent entspräche, wie Niederlassungsleiter Jürgen Bauten bei der Vorstellung der Bilanz sagte. „Wir haben seit Ende 2016 unsere Kundenzahl um 9444 auf heute rund 162.000 Kunden gesteigert“, sagte Bauten. Im Privatkundengeschäft seien im vergangenen Jahr netto 4350 Kunden hinzugekommen. Die Niederlassung Niederrhein ist für 19 Filialen zwischen Erkelenz und Emmerich am Niederrhein zuständig. Hauptsitz ist die Filiale am Bismarckplatz in Mönchengladbach. Auch wenn der Online-Anteil am Bankgeschäft weiter rasant steige, wolle die Niederlassung auf Filialschließungen verzichten.