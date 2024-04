Ungeklärte Mordfälle in Mönchengladbach und Viersen Er ist der Mann für die „Cold Cases“

Als Claus Irrgang 2019 pensioniert wurde, wollte er eigentlich seinen Ruhestand nutzen, um mit seiner Frau auf Reisen zu gehen. Das machen die beiden auch, aber nicht so, wie eigentlich geplant. Denn der 66-Jährige, der 30 Jahre lang Todesermittler in Mönchengladbach war, ist seit 2021 erneut auf Mördersuche. Er ist jetzt der Mann für die sogenannten „Cold Cases“, also die ungelösten Fälle. 28 Morde gab es von 1970 bis 2000 in Mönchengladbach und Viersen, bei denen die Täter nicht ermittelt werden konnten. 28-mal blieben Angehörige mit der großen Ungewissheit zurück: Wer war der Mörder? Warum hat er das getan? Wie kommt es, dass man ihn nicht findet?