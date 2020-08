Hilfe für Hörgeschädigte in Mönchengladbach : Implantat kann Gehör zurückbringen

Hilfe für Hörgeschädigte in Mönchengladbach

Mönchengladbach Selbst schwer Hörgeschädigten kann ein Cochlea Implantat unter bestimmten Voraussetzungen helfen, in die Welt der Stimmen und Geräusche zurückzukehren. Leider wüssten zu wenige Betroffene davon, sagt Bärbel Kebschull. Ihr half ein solches Gerät.

Ein kleines Mädchen lacht, spielt, hält seinen Vater auf Trab. Der kurze Film auf dem Smartphone von Prof. Jochen Windfuhr gibt keinen Hinweis auf die noch Monate zuvor herrschende Introvertiertheit des Kindes, das von der Außenwelt akustisch abgeschnitten war, dann aber im Krankenhaus Maria Hilf an beiden Ohren mit einem Cochlea Implantat (CI) versorgt wurde.

„Wer nicht hört, ist isoliert von den Menschen, wird oft als minderintelligent eingestuft. Es begeistert mich total, dass man, wenn mit einem Hörgerät nichts mehr auszurichten ist, etwas anbieten kann, um Menschen nach einer Trainingsphase wieder am Leben teilhaben zu lassen“, sagt der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen, Ohren-Heilkunde am Krankenhaus Maria Hilf. Dort ist der Einsatz einer elektronischen Innenohrprothese ein standardisierter Eingriff, der innerhalb einer Stunde durchgeführt wird. Die Betroffenen müssen allerdings Geduld mitbringen. Sie müssen das Hören mit logopädischer Unterstützung lernen. In der Anfangsphase finden bei Erwachsenen meist monatliche Kontrolluntersuchungen statt, später jährliche.