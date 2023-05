Werk in Mönchengladbach Coca-Cola will in Güdderath mehr Einwegflaschen wiederverwenden

Mönchengladbach · Der Getränke-Riese produziert in Güdderath sowohl in Einweg- wie auch in Mehrwegflaschen. Der Konzern will jetzt bevorzugt an noch mehr PET-Material aus Einwegflaschen kommen und hat dazu eine Studie vorgelegt.. Was das bewirken soll.

16.05.2023, 05:10 Uhr

So mixt Coca-Cola in Güdderath Coke, Fanta und Co.

97 Prozent der PET-Einwegpfandflaschen kommen in Deutschland über das Pfandsystem zurück. Aktuell landet der größte Teil des hochwertigen lebensmitteltauglichen PET-Materials im Downcycling – es wird für Verpackungen von Putzmitteln, Kosmetik oder für Textilien genutzt. Damit ist es für eine Verwendung in Getränkeflaschen durch die strengen gesetzlichen Vorgaben verloren. Davor warnt der Getränkehersteller Kostenpflichtiger Inhalt Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, der seit gut 30 Jahren in Mönchengladbach-Güdderath ein großes Werk betreibt und darin auch Einwegflaschen befüllt. Dort werden jährlich Millionen Hekotliter Softgtränke produziert. Einspareffekte bei PET-Neumaterial und damit verbunden CO2-Reduktionen könnten nicht realisiert werden. Wie hoch das ökologische Potenzial eines Flasche-zu-Flasche-Kreislaufs in Deutschland wäre, hat das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) in Kooperation mit der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) in einer Studie im Auftrag von Coca-Cola untersucht. Wie die Studie zeigt, steht in Deutschland aktuell ausreichend Material zur Verfügung, um einen Materialkreislauf für Einwegpfandflaschen mit rund 90 Prozent recyceltem PET (rPET) umzusetzen. Dennoch verbleiben nur 45 Prozent des über das Pfandsystem eingesammelten PET-Materials im Flaschenkreislauf und werden für die Herstellung neuer Einwegpfandflaschen verwendet. Auf diese Weise werde das ökologische Potenzial keineswegs ausgeschöpft – insbesondere mit Blick auf den Einsatz von Neumaterial, des Wiederrecyclings und der Treibhausgasbilanz. Durch jede Einwegpfandflasche, aus der wieder eine Einwegpfandflasche wird, würde der Einsatz von neuem Kunststoff reduziert werden. ifeu und GVM haben ermittelt, dass in einem geschlossenen Flaschenkreislauf 90 Prozent Neumaterial eingespart werden könnte. Das entspricht jährlich rund 214 Kilotonnen neuem Kunststoff. Zudem könnte der Anteil der Abfallverbrennung des Materials um 86 Prozent reduziert werden. „Wir haben beim Recycling von Verpackungsmaterialien in Mönchengladbach schon viel erreicht und alle PET-Flaschen bis zu einer Größe von 0,5 Litern vollständig auf PET umgestellt“, sagt Tomislava Ticic Rac, Betriebsleitung des Standorts Mönchengladbach. „Das Prinzip ‚Bottle-to-Bottle‘ ist für uns essenziell, um über möglichst geschlossene Recyclingkreisläufe die aktuelle Downcyclingspirale zu durchbrechen. Damit wir als Getränkehersteller aus Flaschen wieder Flaschen machen können, brauchen wir ein Erstzugriffsrecht auf das PET aus dem Pfandsystem. Wenn diese Einsparprozesse umgesetzt werden, ebnet uns dies in Mönchengladbach den Weg dafür, in Zukunft auch größere Flaschengrößen aus umweltfreundlichem rPET herzustellen“. Hier geht es zur Bilderstrecke: So mixt Coca-Cola in Güdderath Coke, Fanta und Co.

(angr, RP)