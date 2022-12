Corona-Schutz in Mönchengladbach CO2-Ampeln für Schulen und Kitas

Die Unterrichtsräume an Mönchengladbacher Schulen sollen mit CO 2 -Messgeräten ausgestattet werden. Die Stadt sucht dazu gerade einen Lieferanten, der insgesamt 1817 solcher Geräte liefert und in den Räumen einbaut. Insgesamt werden für Kitas und Schulen 2900 dieser Messgeräte benötigt. Die Schulen meldeten der Stadt einen Bedarf von 2100 Geräten. 283 Stück hat die Stadt bereits angeschafft, um den Schulen zwei bis drei zur Verfügung zu stellen, bis die Bestellung eingegangen ist. Nun werden die restlichen 1817 geordert.