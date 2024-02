Co-Working in Mönchengladbach „Altes Haus“ nimmt den Betrieb auf

Am Eröffnungsfreitag aber waren die 15 zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze noch frei, die am großen oder kleinen Schreibtisch, der in der schalldichten Kabine, die im Garten. Mit Kaffee, Saft, einem Eishörnchen und Fingerfood gestärkt, flanierten die vielen Gäste durch das Haus und konnten nicht genug bekommen von den mit Leinöl lackierten Zargen, den alten Bodendielen, dem Terrazzoboden, der Eleganz des denkmalgeschützten Hauses – und der „Hobbit-Höhle“: ein versteckter Lagerplatz unter dem Dach. Unablässig führten Initiator Kai Viehof und Mitarbeitende die Gäste durch das „Alte Haus“. Gerne verwies Viehof auf das „Fenster in die Vergangenheit“: An einer Stelle im Treppenhaus ist die unterste Putzschicht freigelegt worden, die von der langen Geschichte des Hauses erzählt.