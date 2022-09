Personalmangel in Mönchengladbachs Gastronomie : „Club der Wirte“ sucht Mitarbeiter per Speed-Dating

„Club der Wirte“ sucht Mitarbeiter per Speed-Dating

Personalmangel in Mönchengladbachs Gastronomie

Viele Lokale, wie hier am Alter Markt in Gladbach, suchen händeringend Personal. (Archivfoto) Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Altstadtwirte suchen Personal für ihre Restaurants, Kneipen, Clubs und Bars. Was sie sich von dieser Form der Mitarbeiterwerbung versprechen und welche Stellen angeboten werden.

In der Gastronomie wird Händeringend Personal gesucht. Auch die im Club der Wirte engagierten Gastronomen der Altstadt sind auf der Suche. Um die richtigen Mitarbeiter zu finden, laden 15 Betriebe nun zum Gastro-Job-Speed-Dating am Mittwoch, 28. September, von 17 bis 20 Uhr am Brunnen auf dem Alten Markt ein. Mit dabei haben sie über 50 Stellen, vom Nebenjob auf 450-Euro-Basis über die Teilzeitstelle bis hin zum Vollzeit-Arbeitsplatz.