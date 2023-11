Weihnachten in Mönchengladbach Der Claus-Markt macht die Kaiser-Friedrich-Halle zur bunten Unterwasserwelt

Mönchengladbach · Mit 18 Ausstellern feierte der alternative Weihnachtsmarkt Claus 2008 seine Premiere. Am dritten Adventswochenende werden es in diesem Jahr über 100 sein, viele davon aus Mönchengladbach. Was in der Kaiser-Friedrich-Halle geplant ist.

27.11.2023 , 17:07 Uhr

Das ist der Claus-Markt in Mönchengladbach 16 Bilder Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Angela Wilms-Adrians