Politik in Mönchengladbach Breite Mehrheit für Nachfolgerin von Gregor Bonin

Was Frauen in Führungspositionen angeht, hat die Stadt grundsätzlich einiges nachzuholen. Aber zumindest an der Rathaus-Spitze herrscht bald Ausgewogenheit der Geschlechter. Denn die sechs Dezernatsbereiche werden ab Mitte November von drei Frauen und drei Männern geleitet. Das ist deutschlandweit eher die Ausnahme als die Regel. Mit der Wahl von Claudia Schwan-Schmitz als Nachfolgerin von Gregor Bonin, wird diese vorbildliche Quote erreicht. Die 54-Jährige wird wie er die Bereiche Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt verantworten – und bringt da reichlich Erfahrung mit.