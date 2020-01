Fahrlehrer Christoph Ismar aus Mönchengladbach : Fahrlehrer werden auch in Zukunft nicht überflüssig

Der professionelle Beifahrer Christoph Ismar mal am Steuer: In diesem Simulator können Anfänger erste Erfahrungen machen – gefahrlos. Foto: Detlef Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Christoph Ismar bringt Menschen das Autofahren bei – wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Der 55-Jährige ist zuversichtlich, dass Anfänger auch dann noch Unterricht brauchen, wenn Autos einmal autonom unterwegs sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

In der Ecke vorne rechts sieht es noch nach Fahrschule aus. An der Wand hängt ein großer Papierbogen, auf dem die Faustformel für die Berechnung des Bremswegs erklärt ist. Die Zahlen scheinen von Hand geschrieben. Akkurat. Dafür hätte Christoph Ismar in der vierten Klasse bestimmt ein Fleißkärtchen bekommen. Solche Belohnungen gab es noch, als der 55-Jährige die Grundschule besuchte.

In der anderen Ecke des Fahrschulraums, vorne links, hat die Zukunft schon begonnen. Ein Cockpit mit Lenkrad, Schaltknüppel, drei Bildschirmen vorne und einem Monitor hinter dem Sitz – sieht aus wie ein Trainingsgerät für die Darsteller der nächsten Folge von „Fast and Furious“. Ist aber ein Simulator, mit dem Anfänger ihre ersten Ausflüge in den simulierten Straßenverkehr unternehmen können – garantiert unfallfrei. Echtes Autofahren fühle sich zwar immer noch anders an, sagt Ismar. „Aber hier drauf kann ein Schüler von mir aus 300 Mal das Anfahren üben. Dann geht es bei Fahrstunden draußen auf der Straße besser.“ Die echte Kupplung wird’s danken.

Info Das verlangt das Gesetz Fahrlehrer (...) haben die Fahrschüler gewissenhaft auszubilden. Sie haben ihnen die Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu vermitteln, die das Straßenverkehrsgesetz und die auf dem Straßenverkehrsgesetz (...) beruhenden Rechtsverordnungen (...) fordern. Ferner haben sie über die Folgen von Zuwiderhandlungen gegen die Verkehrsvorschriften und über die Pflichtversicherung von Kraftfahrzeugen (...) zu unterrichten.

Die Mittlerin zwischen Motor und Schaltgetriebe musste wohl einiges mehr aushalten, als Christoph Ismar selbst den Führerschein machte. Allerdings hatte er womöglich einen genetisch bedingten Vorteil. Sein Großvater Hans war vor dem Zweiten Weltkrieg nicht nur Mitglied eines Motorsportclubs. Er startete 1938 auch eine Karriere als Fahrlehrer – mit einem Fabrikat der Marke Opel. Nach dem Krieg ging es dann so richtig los mit Fahrschulwesen und Führerscheinerwerb. Der Betrieb florierte. Und zwar an der Eickener Straße, an der Stelle, an der auch Christoph Ismar als Fahrlehrer in dritter Generation noch unterrichtet.

Mit diesem Wagen startete Großvater Hans Ismar 1938 den Fahrschulbetrieb an der Eickener Straße. Foto: Ismar

Was und wie gelehrt wird, hat sich jedoch gewandelt. Der Fahrlehrer brauche heute mehr pädagogische Qualitäten, sagt Ismar. „Und ich erkläre heute auch niemandem mehr, wie ein Viertaktmotor funktioniert.“ In Zeiten, in denen zig Überwachungssysteme den Fahrer über den Zustand des Wagens informieren und ihm sagen können, in welchem Reifen der Luftdruck gerade zu sehr sinkt, wird das Funktionieren eines Verbrennungsmotors einfach als von den Göttern der Mechanik gegeben vorausgesetzt. Thema sind heute wohl eher Airbag, ABS, Spurwechsel- oder Parkassistent.

Mögen junge Fahranfänger mit der ausufernden Elektronik in modernen Autos oft besser zurechtkommen als ältere, vor der Erfindung des Computers sozialisierte Fahrer: Wenn es um Basiswissen geht, tun sich die Jungen oft schwerer, muss der Fahrlehrer wirklich bei Adam und Eva anfangen. „Da muss man erst einmal die Bedeutung von Verkehrszeichen erklären“, sagt Ismar. Dass Kandidaten im Teenageralter oder in ihren frühen Zwanzigern ein Vorfahrtschild als ein solches verstehen, ist nicht mehr selbstverständlich. „Gucken Sie sich doch mal in einem Bus um. Da schauen Kinder doch heute nicht mehr aus dem Fenster und beobachten, was im Verkehr passiert. Die gucken auf ihre Handys“, sagt Ismar.

Vielleicht liegt es ja daran, dass Ismar seit seiner 1987 absolvierten Fahrlehrerprüfung schon viel als Beifahrer und Instruktor mit Anfängern erlebt hat – der 55-Jährige strahlt jedenfalls Gelassenheit aus. Auch wenn es um unerfreuliche Entwicklungen geht. Dass Fahrer heute ungeduldiger sind und weniger Rücksicht auf Novizen in Fahrschulwagen nehmen, sieht auch Ismar so. Aber das sei keine Entwicklung alleine im Straßenverkehr, sagt er. „Das ist in anderen Bereichen auch so, das ist ein gesellschaftliches Problem.“