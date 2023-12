Konzertreihe in Mönchengladbach Christmas Classics mit Persiflage auf vorweihnachtlichen Stress

Zu ihrer Konzertreihe Christmas Classics lädt die Remember Band gerne musikalische Gäste zur Verstärkung ein. Das ist auch in diesem Jahr so. Doch mit so viel Prominenz haben zur Premiere der diesjährigen Weihnachtseinstimmung vermutlich die wenigsten Besucherinnen und Besucher in der voll besetzten Christuskirche gerechnet.