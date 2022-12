Einstimmung auf Weihnachten Christmas Classics mit Krippenspiel und Rock‘n‘ Roll

Was gehört zur Weihnachtszeit, in die Kirche und war noch nie Teil der Christmas Classics? Pianist Michael Sommer von der Remember Band gibt zum halbrunden Geburtstag der Pop-Weihnachtskonzerte in der Christuskirche die Frage vor und schiebt gleich die Antwort hinterher: ein Krippenspiel! Dass die szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte nicht klassisch, sondern im Sound poppig verpackt ist, passt zum Programm der populären Weihnachtsklassiker. Und eins sei gleich vorweg verraten: Das Frontpaar Alex Behrens und Heinrich Verheyden in den Rollen von Maria und Josef auf der Suche nach einer Unterkunft ist nicht die einzige Überraschung.