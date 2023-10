Kolumne Mensch Gladbach Szenen einer Stadt-Ehe

Er forderte sie zum Tanzen auf, dann war’s um sie beide geschehen – und so sind sie 50 Jahre verheiratet. Solche schönen Geschichten schreiben Goldhochzeiten zweier verliebter Menschen. Dass man es aber auch in Zweckehen fünf Jahrzehnte ganz gut mit- oder nebeneinander aushalten kann und sich auch mal ganz schön finden kann, obwohl man das niemals zugeben würde, das beweisen in unserer Stadt: die Stadtteile Gladbach und Rheydt.