Adventszeit in Mönchengladbach Christkindlmarkt sammelt mehr als 85.000 Euro für gute Zwecke

Das Konzept des Christkindlmarktes könnte nicht besser in die Adventszeit passen: Alle Buden wurden von Ehrenamtlern betrieben, der Erlös kommt verschiedenen Vereinen in Mönchengladbach zu Gute. Nun hat Charlotte Lorenz, eine der Organisatorinnen des Marktes, mitgeteilt, wie viel Geld bei der 51. Ausgabe der Veranstaltung zusammenkam: 86.675 Euro. Auf die Gesamtsumme hätten rund 500 Ehrenamtliche in Mönchengladbach bereits gespannt gewartet, so Lorenz. „Der Erlös geht nach Abzug der Kosten zu gleichen Teilen an Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Mönchengladbach.“