Adventszeit in Mönchengladbach Christkindlmarkt zum ersten Mal auf dem Geroplatz

Mönchengladbach · Der Samstag vor dem Ersten Advent ist für viele Bürger ein fester Termin im Kalender: Denn dann ist Christkindlmarkt. Nur an diesem Tag werden die Buden aufgebaut und Spenden für einen guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr an einem neuen Ort.

01.10.2023, 05:10 Uhr

Zehn Jahre lang fand der Christkindlmarkt auf dem Kapuzinerplatz statt. Auch im vergangenen Jahr trotz Markthalle. Jetzt wird auf dem Platz gebaut. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Angela Pontzen

Im Sommer lag der Geropark vom Rathaus aus gesehen noch recht brach da und eine Vorstellung, wie er fertig aussehen könnte, gelang Charlotte Lorenz noch nicht. Doch Oberbürgermeister Felix Heinrichs machte damals nach den Feierlichkeiten zur Heiligtumsfahrt schon den Vorschlag, den Christkindlmarkt auf dem Geroplatz zu veranstalten.