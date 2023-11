Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach Neuer Platz für den Christkindlmarkt

Mönchengladbach · Die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt am ersten Adventwochenende laufen auf Hochtouren. Dann wird der beliebte Markt unter anderem zugunsten von Menschen mit Behinderungen erstmals am neuen Geroplatz öffnen. Was die Besucher erwarten wird.

22.11.2023 , 05:10 Uhr

Uta Schmölder-Hermann und Charlotte Lorenz präsentieren das Plakat zum Christkindlmarkt 2023 erstmals am Geroweiher. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Rudolf Barnholt