Mönchengladbach Weihnachtsmärkte : Es weihnachtet auf den Märkten in der Stadt

Mönchengladbach Wer Lichterglanz liebt, hat reichlich Gelegenheit, Weihnachtsmärkte zu besuchen – etwa den Christkindlmarkt zu Gunsten von Menschen mit Behinderung am Samstag.

Christkindlmarkt Seit fast 50 Jahren ist der Markt, dessen Erlös Menschen mit Behinderung zugute kommt, eine Institution in der Stadt. Am heutigen Samstag öffnet der inklusive Weihnachtsmarkt , bei dem auch die behinderten Menschen eine aktive Rolle spielen, und macht von 9 bis 17 Uhr den Kapuzinerplatz für einen Tag zur Weihnachtswelt. Anders als in den Jahren zuvor, müssen Besucher durch eine Einlasskontrolle, um zu den selbstgemachten Weihnachtsdekorationen, den Marmeladen und Bratkartoffeln, dem Glühwein und den gestrickten Socken und Mützen zu kommen. Zum ersten Mal ist der Christkindlmarkt eingezäunt.

Der Christkindlmarkt bespielt als erster Veranstalter den umgestalteten Kapuzinerplatz. Drei der 40 Buden werden in der neuen Markthalle stehen. Dort gilt, wie in allen Buden, die Maskenpflicht. Auf dem Platz selbst wird sie empfohlen. Im musikalischen Rahmenprogramm ist neben drei weiteren Bands das Junge Vokalensemble der Musikschule dabei, die inklusive Band Tommelwerk hat kurzfristig abgesagt.

Schloss Wickrath Zum ersten Mal gibt es den Weihnachtmarkt in der historischen Kulisse von Schloss Wickrath, den man an allen vier Adventswochenenden besuchen kann. Traditionelles Kunsthandwerk wie bunte Figuren für die Außen- und Innendekoration oder Weihnachtswichtel und saisonale Leckereien gibt es hier im romantischen Licherglanz. Für Kinder dreht ein kleines „Riesenrad“ seine Runden, bei denen sie den Blickwinkel der Erwachsenen einnehmen können.

Geöffnet am 27./28. November sowie am 5./6., 9.-12. und 16.-19. Dezember von 14-20 Uhr (mo, do), 14-22 Uhr (fr, sa) und 12-20 Uhr (so), Eintritt 5 Euro (Kinder unter 5 Jahren frei).