Für den guten Zweck : Vorfreude auf den Christkindlmarkt

Musikschüler unterstützen das gemeinsame Singen. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Am 30. November werden auf dem Kapuzinerplatz prominente Mönchengladbacher wieder zu engagierten Marktschreiern. Denn beim Christkindlmarkt gehen die Erlöse des Verkaufs an Menschen mit Behinderung.

Von Alexandra Dahmen

Mehr als 500 Ehrenamtler haben auch in diesem Jahr im Vorfeld wieder dafür gesorgt, dass der allerschönste adventliche Wohltätigkeitsmarkt der Region ein Erfolg werden kann. Erstmals starteten die ersten Helfer bereits im September und renovierten die in die Jahre gekommenen Holzbuden. Insgesamt 35 Buden wurden dafür von der Spedition Paul Langen aus den Lagerräumen der Firma Reiners & Fürst in die leerstehenden Hallen der Rheydter Textilfabrik Beines gebracht.

Stephan Lousberg, (Edeka), Michael Obst, Konditormeisterin Sonja Schneiderbub und Konditormeister Michael Gingter mit dem Stollen. Foto: Niederrheinischer Presseverein e.V. Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Dort wurden Holzteile ausgetauscht, Macken beseitigt und die Außenfassaden der unterschiedlichen Exemplare einheitlich gestrichen. „Manche Buden sind mehr als 30 Jahre alt, das konnte man an der einen oder anderen Stelle natürlich auch sehen“, sagt Charlotte Lorenz, die die Organisation gemeinsam mit ihrem Bruder Benjamin Reiners von ihrer Mutter übernommen hat. „Wir haben das quasi mit der Muttermilch aufgesogen und jedes Jahr auf ein Neues große Freude daran“, sagt sie. „Bei all dem hier steckt so viel Ehrenamt dahinter, ohne das wir diese Renovierung der Buden wirklich nicht hätten auf die Beine stellen können.“

Dass ihr Christkindlmarkt demnächst wohl der geplanten Markthalle auf dem Kapuzinerplatz weichen muss, stimmt sie nicht traurig. „Die Markthalle ist eine tolle Idee. Wir werden einen anderen Platz für unseren Christkindlmarkt finden. Es gab viele, die gesagt haben, dass wir ihn nun nach 47 Jahren vielleicht einstellen sollten. Aber nein, das machen wir nicht“, sagt CharlotteLorenz.

Insgesamt sind drei Millionen Euro seit dem Start des Christkindlmarkts zusammengekommen. Geld, das ausnahmslos in die Förderung und Inklusion von behinderten Menschen in Mönchengladbach fließt. „Schön ist immer wieder zu sehen, dass die Leute den Zweck hinter unserem Markt absolut verstehen und wertschätzen. Da wird am Glühweinstand dann auch gerne mal großzügig aufgerundet, oder der Pfand für den Becher wird zusätzlich gespendet“, sagt Benjamin Reiners.

Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg) 6 Bilder Die Weihnachtsmärkte in Mönchengladbach 2019.

Das Angebot des Christkindlmarktes ist auch in diesem Jahr wieder bunt und großzügig. Neben weihnachtlicher Dekoration, Second-Hand-Angeboten und schmackhaften, teils internationalen, Spezialitäten, gibt es auch eine Auswahl an Kinderspielen wie „Entchen angeln“ und eine kostenlose Kinderbastelzeit. Auch der Nikolaus zieht wieder seine Runden über den Markt.

Der besondere Stollen Seit zehn Jahren gehört er für Besucher des Christkindlmarkts fest zum Angebot: der Gourmet-Stollen, den Ehrenamtliche am Stand des Niederrheinischen Pressevereins Mönchengladbach für den guten Zweck verkaufen. Damit die Qualität stimmt, wird zuvor verkostet, und zwar mit klarer Aufgabenverteilung: Edeka Endt spendiert die Zutaten. Mehl, Eier, Butter, Hefe, Rosinen, Zitronen und Orangen sowie einige Gewürze werden von Konditormeister Michael Gingter und seinem Team zu den Christkindlmarkt-Stollen verbacken. Der Niederrheinische Presseverein kümmert sich um Logistik, Marketing und Verkauf auf dem Kapuzinerplatz.

„Für den gemeinnützigen Zweck des Christkindlmarktes engagieren wir uns alle gemeinsam und jeder nach seinen Kräften“, sagt Michael Obst, Vorsitzender des Pressevereins. Als ideale Ergänzung schenken die Journalisten gepfefferten weißen Glühwein aus nach einem traditionellen Rezept des Weinguts Balzhäuser in Rheinhessen. Beides wird am Stand als Damen- und Herrengedeck angeboten.

Kunst zu ersteigern Der Serviceclub Zonta ruft im Vorfeld des Christkindlmarktes zu einer besonderen Versteigerung auf: Je ein Werk von drei Künstlerinnen aus Mönchengladbach kann von meistbietenden Kunstfreunden ersteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro. Von Maria Lehnen ist eine Tuschezeichnung auf Papier, koloriert mit Aquarell, im Angebot. Ein Frauen-Akt von Margot von Contzen, Acryl auf Holz, ist das zweite Versteigerungsstück. Und von Christiane Behr ist ein Werk mit dem Titel „Adventskalender 1.0“ dabei. Die Künstlerin hat Epoxidharz in die leeren Formen eines Schoko-Adventskalenders gegossen.

Von Christiane Behr stammt der „Adventskalender 1.0“. Foto: Zonta

Dieser Akt von Margot von Contzen wird versteigert. Foto: Zonta

Maria Lehnen hat diese Tuschezeichnung auf Papier beigesteuert. Foto: Zonta