Jubiläum in Mönchengladbach 100. Geburtstag mit großem Fest für Christine Giebels

Christine Giebels sitzt an ihrem Küchentisch in ihrem Haus und schaut in ihren Garten, der sich nach einer großzügigen Terrasse weitläufig weiterzieht. „Früher hatten wir hier Hühner, Kaninchen, Ziegen und auch Gemüse und Obstbäume“, sagt sie. „Meine Mutter war eine richtige Bäuerin. Sie konnte alles.“ Als Kind habe sie mit ihren Geschwistern wir viel geholfen und die Kartoffeln aufgelesen. Das liegt lange zurück. Denn am Sonntag, 21. Mai, wird Christine Giebels 100.