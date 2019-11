Kostenpflichtiger Inhalt: Besondere Fällmethode : Der Baumkletterer von Mönchengladbach

Christian Körting „im Baum“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Was als jugendliche Leidenschaft begann, ist für Christian Körting zum Beruf geworden: Er klettert auf Bäume, um ihren Zustand zu analysieren, wenn sie gepflegt oder auch gefällt werden müssen. Aber auch Stadiondächer hat er schon bestiegen. Was Barfußlaufen mit all dem zu tun hat, lesen sie hier.