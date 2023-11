Gedenken in Mönchengladbach Christen erinnern an Opfer der Reichspogromnacht

„Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Sprache der Waffen, an die Macht der Mächtigen. Doch ich will glauben an das Recht des Menschen, an die offene Hand, an die Gewaltlosigkeit.“ So beteten am Sonntagabend die Christen in der Kirche Herz Jesu im Gedenkgottesdienst zur Reichspogromnacht.