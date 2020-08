Strandkorb Open Air in Mönchengladbach : Chris Tall und Özcan Cosar scherzen übers Anderssein

Özcan Cosar, Gast Oliver Pocher und Chris Tall auf dem Strandkorb Open Air. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Comedians traten am Mittwoch mit ihrem 08/17 Podcast beim Strandkorb Open Air im Sparkassenpark auf. Als Gast kam noch Oliver Pocher hinzu. Zu dritt begeisterten sie das Publikum mit einem witzigen und überraschend tiefsinnigen Programm.

Von Anika Peltzer

Mit Sonne und angenehm warmen Temperaturen startete der Abend. Die Besucher ließen sich nach und nach in ihren Strandkörben nieder und wurden mit ein bisschen Musik bereits auf die Veranstaltung eingestimmt. Mit dem Partysong „I like to move it“ tanzten Chris Tall und Özcan Cosar dann auf die Bühne und sorgten für gute Stimmung. Die Besucher erhoben sich aus den Strandkörben, applaudierten und tanzten mit.

Etwas nach Luft ringend machte sich Chris Tall zuerst über sich selbst lustig: „Der Weg auf die Bühne hat mich schon außer Atem gemacht. Während Corona bin ich immer nur zum Kühlschrank gegangen und weiter nicht.“ Als Überraschungsgast kam dann auch Oliver Pocher hinzu. Eine kurze Fluglärm-Unterbrechung brachte die drei Comedians auf der Bühne zum Grübeln: War das ein gigantischer Rasenmäher? „Das ist die zweite Coronawelle“, vermutete Oliver Pocher.

Özcan Cosar erzählte außerdem aus seiner Kindheit in einer türkischen Familie: „Meine deutschen Freunde sind immer zelten gegangen. Das war etwas, was wir Türken einfach nie verstanden haben. Wir haben denen dabei zugeguckt und uns gefragt, was das soll – es war wie eine Dokumentation über Deutsche.“ Chris Tall erzählte von seinem letzten Urlaub auf Mallorca und davon, dass Gepäckbänder am Flughafen für ihn aussähen wie Sushi für King-Kong.

Aber auch ein paar ernstere Themen fanden Platz. Wir sollten uns alle glücklich schätzen, während der Corona-Zeit in einem so privilegierten Land zu leben, sagte Chris Tall. Man müsse sich gut überlegen, ob man gerade jetzt unbedingt in den Urlaub fliegen und ein Risiko eingehen müsse. Dafür bekam er von den Zuschauern Applaus. Auch Schubladendenken kritisieren die beiden: „Leute denken immer, wenn du dick bist, dann isst du einfach nur den ganzen Tag“, erzählte Chris Tall aus eigener Erfahrung. Man solle Menschen nicht oberflächlich verurteilen. Auch hierfür ernteten die beiden Jubel.

Gegen Ende gab es noch eine Fragerunde, bei der Chris Tall mit Mikrofon von der Bühne in den Strandkorb-Bereich zu den Zuschauern kam. Während des langen Weges, sang Özcan Cosar Celine Dions „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“ und Chris Tall lief mit dazu passend dramatischen Bewegungen hinunter zu den Zuschauern, die sich an dieser Aktion erfreuten. Fragen an die beiden gab es zahlreiche.

Währenddessen wurde es langsam dunkel und entsprechend kälter, was Özcan Cosar zu einer erneuten Titanic-Anspielung bewegte: „Jack, mir ist so kalt“, flüsterte er dramatisch in sein Mikrofon, während sein Kollege sich den nächsten Fragesteller aussuchte. Schließlich wickelte sich Özcan Cosar den Teppich um, der auf der Bühne lag, sodass er dem Erfrieren doch noch entkommen konnte.

Gerührt zeigten sich die beiden von den Zuschauern: „Es ist so toll, endlich wieder Menschen zu sehen“, schwärmte Özcan Cosar. Beide lobten das Strandkorb-Konzept. Hier habe jemand nicht aufgegeben und sich eine kreative Lösung einfallen lassen. „An der Ostsee stehen jetzt wohl keine Strandkörbe mehr, weil alle hier sind“, witzelte Chris Tall.

Auch Besucher Moritz Debock (22) zeigte sich begeistert: „Ich saß das erste Mal in einem Strandkorb und hatte entsprechendes Urlaubsfeeling. Die Organisation ist super, es ist alles entspannt und ohne Gedränge. Die Show war auch der Knaller.“