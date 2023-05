Mönchengladbacher Chorfestival in der Citykirche Wenn zehn Chöre einen Tag lang zusammen singen

Das letzte offene Singen im Rathaus Abtei ist lange her. Doch am Wochenende lebte es wieder auf – wenn auch unter anderem Namen und an neuer Stelle. Zwei Jahre Corona plus noch einmal zwei Jahre Verzögerung draufgepackt, doch am Samstag erklangen die schönsten Melodien wieder aus vielen Kehlen: zehn Chöre beherrschten beim Mönchengladbacher Chorfestival die Citykirche. „Wir haben ein neues Konzept“, erklärte Dieter Prümen, Vorsitzender des Männerchors Pro Vocale Lyra. Zwei Männerchöre und den Rest teilten sich gemischte Chöre mit Frauen. Eine Gruppe trat sogar mit eigener Band auf.