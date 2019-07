Mönchengladbacher Realschule geht Tabu-Thema an : Chill-Projekt für gewaltbereite Schüler

In der Realschule an der Niers hatten die Schüler einer sechste Klasse die Möglichkeit, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern. Foto: Realschule an der Niers

Mönchengladbach Lehrern bleibt oft keine andere Wahl: Wird ein Schüler gewalttätig, fliegt er aus der Klasse. Die Realschule an der Niers will aber nicht nur bestrafen. Sie hat ein erprobtes und erfolgreiches Konzept. Doch kann es weitergeführt werden?

An der Realschule an der Niers sprechen Schulleitung und Lehrer aus, was an vielen anderen Schulen ein Tabu-Thema ist: Ja, es gibt gewalttätige Schüler, die wegen körperlicher Übergriffe vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen werden müssen. Und das komme gar nicht so selten vor. „Wenn man über solche Probleme nicht spricht, hat man ein wirkliches Problem“, sagt Schulleiter Werner Müller. An der Realschule an der Niers wird aktiv etwas gegen die Verrohung mancher Kinder und Jugendlichen getan. „Wir müssen Schüler zeitweise von der Schule verweisen, auch um die anderen zu schützen. Aber was hilft das dem Kind oder Jugendlichen, wenn wir ihn für zwei Wochen nach Hause schicken?“, sagt Müller. Und: „Wir haben auch eine pädagogische Aufgabe.“ Oft sehe der Schüler die zeitweilige Suspendierung auch gar nicht als Strafe, sondern als Belohnung. „Schließlich kann er zwei Wochen ausschlafen“, sagt Müller.