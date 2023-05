Fan singt mit Apache 207 in Mönchengladbach „Daran werde ich später noch als alte Frau im Schaukelstuhl denken“

Für Chiara Steurer ging am vergangenen Samstag (20. Mai) einer ihrer größten Träume in Erfüllung. Seit Jahren hat sie es sich gewünscht, den Rapper Kostenpflichtiger Inhalt Apache 207 persönlich zu treffen. Vielleicht sogar, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Doch dass sie sogar mit ihrem Idol auf der Bühne stehen und vor 20.000 Menschen den Nummer-eins-Hit „Komet“ singen würde, hätte sie sich nicht vorstellen können. „Es fühlt sich an, als wäre all das nur ein Traum. Ich bin völlig überwältigt“, sagt die 23-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.