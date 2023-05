Gefahrguteinsatz in Mönchengladbach Chemikalien in Seniorenheim ausgelaufen

Mönchengladbach · Die Feuerwehr ist am Dienstag erneut zu einem Gefahrguteinsatz ausgerückt. In Ortsteil Schrievers waren in einem Keller Reinigungsmittel ausgelaufen. Bereits am Montag hatten es die Einsatzkräfte mit ätzenden Stoffen zu tun.

24.05.2023, 10:20 Uhr

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Dienstag zu einem Altenheim gerufen worden. Foto: Christian Breuer

Weil im Keller stark atemwegsreizende und ätzende Stoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr am Dienstag zu einem Altenheim an der Preyerstraße aus. In einem Lagerraum waren mehrere Kanister mit Reinigungschemikalien umgestürzt, die an eine Dosieranlage zum Betrieb einer Waschmaschine des Hauses angeschlossen waren. Wie die Feuerwehr mittelte, hatte das Personal den Kellerbereich bereits geräumt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Haustechniker die umgestürzten Behälter unter Schutzausrüstung wieder aufgestellt, um einen weiteren Austritt der Chemikalien zu stoppen. Die Feuerwehrkräfte sperrten den betroffenen Bereich ab und errichteten einen Dekontaminationsplatz. Mit einem Chemikalienbinder wurden die Reinigungsstoffe aufgenommen, die später von einer Fachfirma entsorgt wurden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Preyerstraße durch die Polizei in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Menschen kamen dank des beherzten Einsatzes der Haustechniker nicht zu Schaden. 1000 Liter ätzende Flüssigkeit hatten am Montag die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. In einem Logistikunternehmen an der Konstantinstraße war ein Container von der Gabel eines Staplers gestreift worden, wodurch dieser im unteren Bereich aufbrach und der ätzenden Inhalt auslief. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehrleute stundenlang mit der Beseitigung beschäftigt.

(RP)