Umweltskandal in Mönchengladbach Woher kommt die Chemie im Giesenkirchener Grundwasser?

Die Stadt sucht mit Hochdruck nach dem Störer, der das Grundwasser in Teilen von Giesenkirchen mit gefährlichen Chemikalien verseucht hat. Seit zwei Jahren fahndet die Stadt nach der Quelle der Verunreinigung und nimmt dafür an Messstellen Proben. Dadurch ist es zwar gelungen, die Fahne mit der Belastung enger zu fassen. Aber immer noch ist der betroffene Streifen rund 1,5 Kilometer lang und rund 400 Meter breit. Das machte Bettina Tischer vom städtischen Fachbereich Umwelt am Dienstag in der Bezirksvertretung Ost deutlich. Tischler betonte, es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung, wenn man sich an das Verbot halte und das Grundwasser nicht nutze.