„Karriere-Kick“ in Mönchengladbach : Chefs und Schüler kickern beim Turnier zum Ausbildungsplatz

Mönchengladbach Fast 170 Jugendlich und noch einmal so viele Vertreter von Unternehmen spielten im Borussia-Park am Kicker-Tisch. Das Turnier brachte Betriebe und potenzielle neue Auszubildende zusammen.

Kickern ist in. Das Spiel macht Spaß, ist sportlich und kommunikativ. So stand bei der Veranstaltung „Karriere Kick MG“ zwar das Kickern im Vordergrund, doch noch mehr diente der Tischfußball den Gesprächen zwischen Unternehmern und Ausbildern auf der einen Seite und den möglicherweise künftigen Auszubildenden auf der anderen Seite. Die erste Auflage des nach eigenen Angaben größten Kicker-Turnier Deutschlands für Schüler und Unternehmen im vergangenen Jahr war gut angenommen worden, so wurde nun in der Business-Lounge des Borussia-Parks erneut gekickert.