In Mönchengladbacher Klinik : Chefarztwechsel am Elisabeth-Krankenhaus

Mönchengladbach Mirja Neizel-Wittke wird Nachfolgerin in der Kardiologie, die Rheydter Klinik ist ihr indes schon seit anderthalb Jahren bekannt. Ihr Vorgänger, Professor Georg Sabin, geht derweil nicht so ganz.

Zum Feiern sind die Mitarbeiter der Kardiologie der Städtischen Kliniken noch nicht gekommen. Denn der Wechsel an der Spitze der Abteilung fiel mitten in die Corona-Pandemie. Aber ein abrupter Schnitt und ein Sprung ins Unbekannte ist es für die Kollegen ohnehin nicht. Mirja Neizel-Wittke, die neue Chefärztin in der Abteilung für Kardiologie und Angiologie, arbeitet schon anderthalb Jahre am Elisabeth-Krankenhaus. Und ihr Vorgänger als Chef, Professor Georg Sabin, wird das Haus auch nicht vollends verlassen. Er bleibt als Senior Medical Advisor und will sich unter anderem um die Betreuung von Patienten kümmern, die aus dem Ausland nach Rheydt kommen.

Digitalisierung in der Medizin ist sowohl für Neizel-Wittke als auch für Sabin eine Aufgabe. Sabin (72) will sich um Telemedizin kümmern, aber auch einige Patienten weiter betreuen, die er schon kennt. Ein Spezialgebiet des Mediziners, der die Kardiologie des Elisabeth-Krankenhauses drei Jahre geleitet hat und vorher unter anderem im Mönchengladbacher Herzpark gearbeitet hat: Die Betreuung von Patienten, die aus arabischen Staaten und Staaten im Bereich der ehemaligen Sowjetunion kommen. Vor der Corona-Krise waren das etwa 60 bis 100 pro Jahr. Dass Sabin diese Kontakte pflegen kann, hat unter anderem mit seinen Russisch-Kenntnissen zu tun. Diese Sprache hat er in der Schule gelernt, bevor er mit 21 Jahren aus der heutigen Slowakei floh. Die Fortentwicklung der Telemedizin liegt auch Neizel-Wittke am Herzen. Mit Hilfe moderner Technik können sich die Kardiologen des Elisabeth-Krankenhauses mit den Herzchirurgen der Uni-Klinik Düsseldorf regelmäßig in Videokonferenzen treffen und Untersuchungsergebnisse besprechen. „Davon profitiert der Patient ganz unmittelbar“, sagt sie. Auch zu niedergelassenen Kardiologen will sie mit Hilfe der Telemedizin stärker in Verbindung treten, um sich schnell austauschen zu können.