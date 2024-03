Kliniklandschaft in Mönchengladbach Ralf Dürselen geht nach 37 Jahren als Gynäkologe in den Ruhestand

Nach seinem Abitur 1979 am Stiftischen Humanistischen Gymnasium (Huma), absolvierte Dürselen zunächst eine Lehre zum Bankkaufmann, bevor er sich für ein Studium der Humanmedizin an den Universitäten in Düsseldorf und Aachen entschied. Die Approbation erfolgte 1987, die Promotion an der Universität Düsseldorf 1988. Seine Ausbildung zum Facharzt absolvierte er in den Kliniken in Mönchengladbach, anschließend war er Leitender Oberarzt, bis er 2001 die Chefarztposition in Neustadt an der Weinstraße übernahm.